سمو ولي العهد يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حادث العريش الإرهابي

واس(صدى):

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في ضحايا العمل الإرهابي الذي استهدف مسجداً في شمال سيناء .

وقال سمو ولي العهد // تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مسجداً في شمال سيناء ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ، وإنني إذ أدين هذا العمل الإرهابي الآثم الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين في بيت من بيوت الله ، لأبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة ، سائلاً المولى القدير أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل ، إنه سميع مجيب .