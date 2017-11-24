سعود القحطاني يكشف سبب عدم تطرق ولي العهد للحديث عن قطر
أوضح المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، أن سبب غياب أزمة قطر عن تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في حديثه لصحيفة ” نيويورك تايمز ” الأمريكية، يوم أمس الخميس، رغم تطرق سموه للعديد من الملفات المتصدرة الرأي العام، أن مشكلة قطر صغيرة جدا.
وغرد القحطاني عبر حسابه الرسمي بتويتر: إن ” مشكلة قطر قضية صغيرة جدًا جدًا جدًا، لهذا لم يتم التطرق إليها في مقابلة محمد بن سلمان؛ لا في الأسئلة ولا في استطرادات الأجوبة ” .
وتطرق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة شاملة، مع الكاتب الأمريكي الشهير توماس فريدمان، نشرتها صحيفة ” نيويورك تايمز ” أمس الخميس، لحملة مكافحة الفساد في المملكة، وإلى الصراع مع إيران، التي وصف مرشدها الأعلى بأنه ” هتلر الجديد ” في الشرق الأوسط.
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