سعود القحطاني يكشف سبب عدم تطرق ولي العهد للحديث عن قطر

طلال الضوي(صدى):

أوضح المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، أن سبب غياب أزمة قطر عن تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في حديثه لصحيفة ” نيويورك تايمز ” الأمريكية، يوم أمس الخميس، رغم تطرق سموه للعديد من الملفات المتصدرة الرأي العام، أن مشكلة قطر صغيرة جدا.

وغرد القحطاني عبر حسابه الرسمي بتويتر: إن ” مشكلة قطر قضية صغيرة جدًا جدًا جدًا، لهذا لم يتم التطرق إليها في مقابلة محمد بن سلمان؛ لا في الأسئلة ولا في استطرادات الأجوبة ” .

وتطرق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة شاملة، مع الكاتب الأمريكي الشهير توماس فريدمان، نشرتها صحيفة ” نيويورك تايمز ” أمس الخميس، لحملة مكافحة الفساد في المملكة، وإلى الصراع مع إيران، التي وصف مرشدها الأعلى بأنه ” هتلر الجديد ” في الشرق الأوسط.