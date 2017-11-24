شاب يتعرض لطلق ناري خارج مركز تسوق بالجمعة السوداء

واشنطن(صدى):

تعرض شاب أمريكي يبلغ من العمر 19 عاما لطلق ناري خارج مركز تسوق في الولايات المتحدة بعد انطلاق عروض الجمعة السوداء في جميع أنحاء العالم.

وأعلنت مصادر إعلامية أمريكية ، أن الشاب المجهول تعرض لإصابات خطيرة قد تهدد حياته بعد إطلاق النار عليه في موقف سيارات خارج مركز تسوق في كولومبيا بولاية ميزوري الليلة الماضية.

وشهد مركز تجاري آخر في ولاية ألاباما حوادث عنف، ما أدى إلى إغلاق المتاجر في وقت مبكر.

وتظهر لقطات لنساء يلكمون ويركلون بعضهم البعض، في حين ألقى أحدهم حذاءه لضرب طفل، كما يمكن رؤية رجال الشرطة يلقون القبض على عدة أشخاص في محاولة لوقف الفوضى.