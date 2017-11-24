صورة تشويقية لـ ” هيونداي كونا الأمريكية ” قبل معرض لوس أنجلوس

لوس أنجلوس(صدى):

ينتظر تقديم هيونداي لموديل كونا في نسخته الأمريكية الأسبوع المقبل وكشفت هيونداي عن أول صورة تشويقية للسيارة قبل تقديمها في معرض لوس أنجلوس, وقد احتفظت الشركة بالتفاصيل بخصوص السيارة دون اعلان ولكن الموديل سيشبه موديلات كونا التي تباع خارج أمريكا ويتوقع أن تأتي السيارة الكروس أوفر بتصميم جريء مع شبكة تهوية بارزة وكسوة بلاستيكية ونظام اضاءة خاص يقلد جيب شيروكي.

وسيتم كشف تفاصيل السيارة في 29 نوفمبر ولكن نسخ كونا بالمواصفات الانجليزية يمكن أن تتميز بمزايا فاخرة مثل الفرش الجلدي والمقاعد بخاصية التسخين والتهوية في الأمام بينما الخيارات الأخرى تشمل نظام أوتوماتيكي للتحكم في المناخ وشحن للهاتف عن بعد ونظام ترفيهي بشاشة 8 بوصة.

ولا توجد أية تفاصيل حول المحرك الذي سيتواجد في النسخة الأمريكية من السيارة ولكنها ستعرض على الأرجح بباقة من المحركات التي تقدم في بريطانيا مثل المحرك 3 أسطوانات سعة 1 لتر بشاحن توربيني بقوة 118 حصان وعزم دوران 172 نيوتن متر، كما أن المحرك 1.6 لتر بشاحن توربيني رباعي الاسطوانات بقوة 167 حصان وعزم دوران 265 نيوتن متر.

ويمكن للسيارة بالمحرك الأخير التسارع من الثبات الى 100 كمساعة في 7.9 ثاتية مع سرعة قصوى تبلغ 204 كمساعة.