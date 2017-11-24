بحضور وكيل وزارة الداخلية سابقاً ووكيل وزارة الشؤون القروية الربيش يحتفي بالمطيري

سعيد العجل(صدى):

أحتفى المستشار أحمد بن عبدالعزيز الربيش بمنزله برجل الأعمال الشيخ خالد المطيري والذي يزور منطقة الرياض وكذلك بالدكتور عبدالقادر أمير وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية وشرف الحفل الشيخ عبدالعزيز الهزاني وكيل وزارة الداخلية سابقاً ود.رشدي سفير دولة العراق الشقيقة والشيخ عجلان العجلان والشيخ سليمان السليم ود.عبداللطيف المطيري والعميد أحمد المطرودي والشيخ علي الجربا والشيخ مسعد بن سمار والشيخ تركي الدخيل والشيخ يحي المعلم والشيخ عبدالوهاب العبدالكريم والمستشار عبدالرحمن السلامه والمنشد فهد مطر والأعلامي صبار العنزي والمهندس عبدالمحسن الشبنات والمهندس سامر العلمي ود. عاطف جابر والمهندس فهد السدحان والمهندس عبدالله السليم والأستاذ بندر الودعاني والأستاذ فواز المختاري والأستاذ صالح المختاري وتناول الجميع العديد من الأمور الشيقة والممتعة .