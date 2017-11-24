فنانون العرب ينعون شهداء مصر في تفجير مسجد الروضة الإرهابي

أماني الغامدي(صدى):

شهدت منصة ” تويتر ” ، اليوم الجمعة، حالة من الحزن والغضب، عقب حادث تفجير مسجد الروضة في محافظة شمال سيناء بجمهورية مصر العربية، والذي أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

وفي هذا السياق نعى عدد من الفنانين على المستوى العربي شهداء مصر الذين استشهدوا إثر التفجير الإرهابي.

وقال المطرب اللبناني عاصي الحلاني عبر حسابه الرسمي على تويتر: ” أتقدم بخالص العزاء والمواساه لأسر شهداء مسجد الروضه واتمنى الشفاء العاجل للجرحه.. حمى الله مصر من الأرهاب ” .

وفي الصدد ذاته نعى المطرب التونسي صابر الرباعي شهداء مصر قائلًا: ” ” خالص العزاء للشعب المصري، الله يرحم الشهداء ضحايا التفجير الإرهابي بمسجد الروضة في سيناء، الإرهاب لا دين له .. حسبنا الله ونعم الوكيل ” .

وغردت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب: “ماتوا وهما بيصلوا، ماتوا وهما مع ربنا، ربنا يرحمكم ويتقبلكم شهداء ويصبر مصر كلها ويحمينا من الإرهاب الأعمى اللي ميعرفش ملة ولا دين”.

كما أدان المطرب عمرو دياب الحادث قائلًا: ” خالص العزاء للشعب المصري وأهالي شهداءنا في مسجد الروضة بالعريش، وتمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابي ” .

يجدر الإشارة إلى أن الإرهابيون قاموا بتفجير عبوة ناسفة في محيط مسجد الروضة الواقع في قرية الروضة شمال سيناء، عقب انتهاء صلاة الجمعة، مستهدفين المصلين، كما تم استهداف سيارات الإسعاف التي كانت تنقل المصابين إلى المستشفى.