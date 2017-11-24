إيقاف تعدي مواطن على عبّارة سيل بالطريق الدائري الثاني في المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

وأوقفت الإدارة العامة للنقل والطرق بالمدينة المنورة، تعدي أحد المواطنين بالهدم على عبّارة سيل على الطريق الدائري الثاني بالمدينة المنورة.

وأوضح مدير إدارة النقل والطرق بمنطقة المدينة المنورة، المهندس ماجد الحربي، أنه بناء على بلاغات من مواطنين حول تعدي مواطن على عبارة سيول على أحد جانبي الدائري الثاني بهدم جزءٍ منها، بزعم أنه يحمل رخصة إنشاء في هذا الموقع.

وتابع: أن إدارة النقل والطرق أوقفت التعدي لحين التحقق والتأكد من صحة رخصة الإنشاء التي يحملها المواطن المتعدي، والتي بزعمه تخول له مباشرة العمل في هذا الموقع.