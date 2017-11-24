بالصور.. الكشف عن مقصورة فينوم F5 بألياف الكربون من هينيسي

واشنطن(صدى):

بعد فترة وجيزة من عرض هنيسي فينوم F5 لأول مرة في معرض سيما في لاس فيجاس، أصدرت الشركة الصور الأولى للمقصورة الداخلية للسيارة الفائقة. وكما هو الحال ومثلما رأينا في صورة تشويقية حديثة، فإن مقصورة فينوم F5 تهيمن عليها ألياف الكربون، ويبدو أنها تمثل تحسن كبير مقارنة بفينوم GT ن حيث الجودة الشاملة.

ومما لا يثير الدهشة، أن المقصورة ضيقة جدا وتتكون من مقعدين يبدو أنهما مثبتين على الأرض. كما تأتي فينوم F5 بنفق من ألياف الكربون لناقل الحركة الذي يمتد إلى شاشة كبيرة تعمل باللمس تضم نظام المعلومات والترفيه في السيارة. وفي مكان آخر، يمكننا أن نرى ثلاثة من فتحات الهواء مرتبة في شكل مماثل لمصابيح الذيل.

وسيتم تقديم اثنين من عجلات القيادة ومجموعة عددات مختلفة للعملاء. وأول هذه العجلات من الكربون مع جزء سفلي وعلوي مسطح وينضم إليها مجموعة عدادات رقمية. كما أن هينيسي أيضا ستقدم عجلة القيادة التي تضم عداداتها الخاصة جدا، وتشبه إلى حد ما أستون مارتن فالكيري.

وتتمتع فينوم F5 بمحرك V8 بقوة 1600 حصان بشاحنين توربينيين وبما يجعل السيارة قادرة على بلوغ سرعة قصوى إلى أكثر من 300 ميلا في الساعة (482 كم / ساعة).