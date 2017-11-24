مستشفى اليمامة يحتفل باليوم العالمي للسكري

سعيد العجل(صدى):

نظم مستشفى اليمامة مؤخرا فعاليات بمناسبة اليوم العالمي للسكري بحضور مدير المستشفى الدكتور سعيد الزهراني.

وشهدت الفعاليات التي اقيمت في بهو المستشفى مشاركة كلا من قسم التثقيف الصحي والتغذية العلاجية والخدمة الاجتماعية وصاحب الفعالية معرض ضم العديد من المنشورات التوعوية عن مرض السكر وكذلك ‏شارك قسم التغذية العلاجية والتي كانت بعنوان طريقكم إلى حساب الكربوهيدرات.

‏وقد ابتدأ المعرض بتوضيح الأغذية المحتوية على الكربوهيدرات ‏ومن ثم المؤشر الجلايسيمي في الأغذية ومدى تأثيره على رفع مستوى سكر الدم، ‏ثم تطرق المعرض إلى كيفية موازنة جرعة الإنسولين مع الوجبة الغذائية المتناولة، يليها علاقة النشاط البدني باستجابة الجسم للإنسولين بشكل أفضل.

وقد تم تعريف الزوار على كيفية استخدام الجداول والبطاقة الغذائية والميزان الغذائي وأدوات القياس لتقدير كمية الكربوهيدرات في الأطعمة.

وتم فحص الزوار ومرضى السكري بالتطبيق العملي لحساب الكربوهيدرات.