  • الجمعة 24

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. بالصور.. تضرر 4 سيارات في انهيار منزل بجدة

بالصور.. تضرر 4 سيارات في انهيار منزل بجدة

بالصور.. تضرر 4 سيارات في انهيار منزل بجدة
نايف السالم(صدى):

باشرت المديرية العامة للدفاع المدني في جدة انهيار منزل شعبي، ونتج عن الحادث تضرر 4 سيارات كانت متوقفة أمام المنزل.

وقال الدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن مدني جدة باشر انهيار منزل شعبي، نتج عنه تضرر 4 سيارات كانت متوقفة أمام المنزل.

وأضاف، أنه تمّ البحث تحت الأنقاض، ولم تسجل أي إصابات أو خسائر بالأرواح.


الوسوم:, , , , ,

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *