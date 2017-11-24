بالصور.. تضرر 4 سيارات في انهيار منزل بجدة

نايف السالم(صدى):

باشرت المديرية العامة للدفاع المدني في جدة انهيار منزل شعبي، ونتج عن الحادث تضرر 4 سيارات كانت متوقفة أمام المنزل.

وقال الدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن مدني جدة باشر انهيار منزل شعبي، نتج عنه تضرر 4 سيارات كانت متوقفة أمام المنزل.

وأضاف، أنه تمّ البحث تحت الأنقاض، ولم تسجل أي إصابات أو خسائر بالأرواح.