بالصور.. تضرر 4 سيارات في انهيار منزل بجدة
باشرت المديرية العامة للدفاع المدني في جدة انهيار منزل شعبي، ونتج عن الحادث تضرر 4 سيارات كانت متوقفة أمام المنزل.
وقال الدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن مدني جدة باشر انهيار منزل شعبي، نتج عنه تضرر 4 سيارات كانت متوقفة أمام المنزل.
وأضاف، أنه تمّ البحث تحت الأنقاض، ولم تسجل أي إصابات أو خسائر بالأرواح.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23064 ] نشر منذ 19 دقيقة
بسيطه ومعوضين خير
فالحديد ولا ف البني أدم.