شاهد.. افتتاح بطولة البارا السعودية بمشاركة أميرة الطويل

نواف السالم(صدى):

شهد مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض، أمس الخميس، افتتاح بطولة البارا السعودية الأولى؛ حيث تشتمل البطولة على ثمان رياضات هي ألعاب القوى وكرة القدم والطائرة والسلة وتنس الطاولة والسباحة وكرة الهدف ورفع الأثقال.

و شاركت أميرة الطويل في حفل افتتاح، وأيضًا شارك فيها 15 ناديا من ذوي الاحتياجات الخاصة و300 لاعبا من ذوي الاعاقات الحركية والذهنية والبصرية والشلل.

ونشر حساب البارالمبية السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، صورًا لتكريم أميرة الطويل، وعلق عليها قائلًا: ” شكر خاص للأستاذة أميرة الطويل على تشريفها حفل افتتاح البارا السعودية ” .

وقالت أميرة الطويل عقب نشر تغريدة البارالمبية السعودية: ” الشكر يعود لكم لإيمانكم بقدرات ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، ولدعمكم المستمر لتوفير جميع ما يلزم لصنع رياضيين نفتخر بهم في البطولات الرياضية المحلية والإقليمية والعالمية ” .