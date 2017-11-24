تطوير موديل 730 الـ MPV بسبعة مقاعد ومحرك 1.5 لتر من باوجن

واشنطن(صدى):

انفاق 15 ألف دولار على سيارة جديدة في الولايات المتحدة يجعلكم في خانة موديل فورد فيستا ولكن نفس المبلغ يمكنكم من شراء موديل باوجن 730 في الصين, وتم تطوير هذه السيارة الـ MPV هناك كموديل العام الجديد ولاتزال السيارة تعتمد على شاسيه لوتس معدل ولذلك حصلت على محرك1.5 لتر بشاحن توربيني بقوة 147 حصان وعزم دوران 230 نيوتن متر مع ناقل حركة أوتوماتيك ثنائي القابض من 6 سرعات.

ورغم بدء السيارة من سعر 15.045 دولار فالسيارة التي تنتمي لمجموعة سايك جنرال موتورز وولينج وتتميز بتجهيزات تقنية جديدة مثل شبكة تهوية بمداخل هواء نشطة تتحكم في دخول الهواء لمقصورة المحرك وبما يسمح بتبريد الحرارة بصورة أسرع وتقليل تأثير الرياح. وتأتي السيارة بترتيب مقاعد 2+2+3 وتتوفر بمقصورة داخلية بلون رمادي وأسود للتطعيمات ولمسات خشبية داكنة.

كما تأتي باضاءة محيطة زرقاء ومقاعد بلونين ونظام صوتي انفنيتي بتسع سماعات من هارمان.