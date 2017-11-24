مصر: إعلان الحداد 3 أيام بعد الهجوم الإرهابي على مسجد الروضة

القاهرة(صدى):

أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الجمعة، حالة الحداد لمدة 3 أيام في جميع أنحاء البلاد عقب الهجوم الإرهابي على مسجد الروضة في شمال سيناء، الذي أسفر عن مقتل 184 شخصا.

وعقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اجتماعا مع اللجنة الأمنية المصغرة لبحث تداعيات الحادث، وفقا لما ذكرته قناة ” النيل ” الإخبارية الرسمية.

وكان الانفجار قد استهدف مسجد الروضة بمدينة بئر العبد شمال سيناء، وعندما حاول المصلون الهروب من مكان الانفجار كان ينتظرهم مسلحون خارجه أطلقوا النار عليهم.