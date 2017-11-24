الشاعر ابن جعيثن لولي العهد: إن مت ماتت في الوطن كل الأحلام

نايف السالم(صدى):

قدم الشاعر الكبير راشد بن جعيثن، أبياتًا شعرية إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد حواره الصحافي مع محاوره من ” نيويورك تايمز ” توماس فريدمان.

وكتب جعيثن، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” :

إن مت ماتت في الوطن كل الأحلام * وعدنا مثل ما كان سرق وتستر

أبشر بعمرٍ زاهٍ طول الأيام * بيمكّنك- رب الملا- لا توتر

وسأل فريدمان ولي العهد، عن الأسباب التي أسهمت في تغيير ثقافة العمل بالمملكة، بالشكل الذي يجعل البيروقراطيين يعملون بجد، مشيرًا إلى أنهم ” يستشعرون بأن في أي ساعة يمكن أن يقوم ولي العهد بالاتصال بهم وسؤالهم عن تنفيذ أمر ما أو توجيه طلب لهم ” .

وهنا ردَّ الأمير الشاب، مبينًا أن ” الحياة قصيرة للغاية، أخشى أن أموت قبل إنجاز ما في ذهني، الحياة قصيرة جدًّا والكثير من الأشياء يمكن أن تحدث، وأنا حريص جدًّا على أن أراها بعيني، ولهذا السبب أنا متعجل ” .