تخلصي من سموم جسمك برجيم تنظيف في أسبوع

متابعات(صدى):

تربط الجسم والمرأة علاقة خاصة ومهمة، فهو اهم شيء بالنسبة اليها، لذلك من المعروف أنه تسعى المرأة دائماً للحفاظ على مظهرها وجسدها والاهتمام به جيّداً منعاً لاكتساب وزن زائد ما يؤثّر سلباً على الصحة ايضاً وليس فقط على اطلالة المرأة الجماليّة.

من هنا، تبحث المرأة عن افضل ريجيم لاتباعه خصوصاً ذاك الذي يكون سريعاً من حيث المفاعيل والنتائج التي تنتظر تحقيقها لتحصل على اطلالة مثاليّة، وتقلص من خلالها وزنها مع الحفاظ على الرشاقة المطلوبة للجسم واتباع تمارين رياضة بشكل منتظم. وفي هذا السياق، تعرفي إلى أفضل ريجيم تنظيف الجسم من السموم لمدة اسبوع فقط، وهو ما يُعرف بالديتوكس.

ان الديتوكس هو من انواع الريجيم السريعة من حيث النتائج، سواء في تنقية السموم وفقدان الوزن، كما انه يحافظ في المقابل على العناصر العذائيّة الضروريّة للجسم. ولكن يجب الحذر من انتهاجه بصورة دائمة.

يتمّ اتباع ريجيم الديتوكس، من خلال تناول نوعاً من الفواكه او العصائر الطازجة على الفطور، وفي التاسعة صباحاً يجب شرب شاي أخضر بالزنجبيل، واحرصي بعد ساعة من الوقت على تناول كوبين من اللبن الرائب. أما على الغداء، فعليك أن تتناولي حساء الخضر وسلطة تختاريها تكون مكوّنة من الخضار، من دون إضافة الزيوت اليها ويمكنك تناول عصير الفاكهة الطبيعي. وكذلك قومي بعد تناول وجبة الغداء بتناول مشروب النعناع بالبقدونس.

وعند العصر، تناولي سلطة خضار مع كوب من الحليب، وكرري وجبة الغداء نفسها عند تناول العشاء مع نوع من الفاكهة، واشربي بعد ذلك الشاي الأخضر بالزنجبيل.