تخلصي من سموم جسمك برجيم تنظيف في أسبوع
تربط الجسم والمرأة علاقة خاصة ومهمة، فهو اهم شيء بالنسبة اليها، لذلك من المعروف أنه تسعى المرأة دائماً للحفاظ على مظهرها وجسدها والاهتمام به جيّداً منعاً لاكتساب وزن زائد ما يؤثّر سلباً على الصحة ايضاً وليس فقط على اطلالة المرأة الجماليّة.
من هنا، تبحث المرأة عن افضل ريجيم لاتباعه خصوصاً ذاك الذي يكون سريعاً من حيث المفاعيل والنتائج التي تنتظر تحقيقها لتحصل على اطلالة مثاليّة، وتقلص من خلالها وزنها مع الحفاظ على الرشاقة المطلوبة للجسم واتباع تمارين رياضة بشكل منتظم. وفي هذا السياق، تعرفي إلى أفضل ريجيم تنظيف الجسم من السموم لمدة اسبوع فقط، وهو ما يُعرف بالديتوكس.
ان الديتوكس هو من انواع الريجيم السريعة من حيث النتائج، سواء في تنقية السموم وفقدان الوزن، كما انه يحافظ في المقابل على العناصر العذائيّة الضروريّة للجسم. ولكن يجب الحذر من انتهاجه بصورة دائمة.
يتمّ اتباع ريجيم الديتوكس، من خلال تناول نوعاً من الفواكه او العصائر الطازجة على الفطور، وفي التاسعة صباحاً يجب شرب شاي أخضر بالزنجبيل، واحرصي بعد ساعة من الوقت على تناول كوبين من اللبن الرائب. أما على الغداء، فعليك أن تتناولي حساء الخضر وسلطة تختاريها تكون مكوّنة من الخضار، من دون إضافة الزيوت اليها ويمكنك تناول عصير الفاكهة الطبيعي. وكذلك قومي بعد تناول وجبة الغداء بتناول مشروب النعناع بالبقدونس.
وعند العصر، تناولي سلطة خضار مع كوب من الحليب، وكرري وجبة الغداء نفسها عند تناول العشاء مع نوع من الفاكهة، واشربي بعد ذلك الشاي الأخضر بالزنجبيل.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6157 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههه😊اقول كلو واشبعو ماعليكم قبل تقوم الحروب والبراكين لاقدر الله😁😊
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11553 ] نشر منذ 2 ساعتين
اسمعوا مااقوله جيدا وعوا واسمعوا 😊
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الجسم يحتاج للتنظيف كل فتره وفتره 👈 لان هذا سيسبب مشاكل القولون وخلافه ومشاكل الكبد وراوسبها ومشاكل الجلد والبقع التي تظهر عليه ومشاكل الفم من التهابات اللثه ورائحه كريهه وغيرها من المشاكل التي لاحصر لها
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.مالحل لنتخلص من هذه المشاكل 🤔🤔؟؟ الحل بسيط هو 👈ميترونادازول [فلاجيل] هذا مصنف كمضاد حيوي ولكن بالحقيقه هو مطهر حيوي يستخدم للاصحاء لاجل تنظيف الامعاء وتنقية الكبد
جرعة ٣ مرات قوة ٥٠٠ جرام لمده اسبوع
ستختفي 👈اعراض القولون من انتفاخ وخلافه
وتختفي رائحة الفم حتى ولو كنت مستيقظ صباحا
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.له بعض الاعراض الجانبيه مثل مرارة اللعاب لانه يذوب في الاغشيه ويقتل مسببات الروائح ولكن مضغ بعض الحلوى او التمر يفي بالغرض 😊
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.انصح الجميع فيه دون استثناء
كل شهرين او ثلاثه طهروا اجسامكم وسينعكس على صحتكم بالايجاب
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.لان موضوع الخبر اعلاه اراه غير فعال 🤚
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11553 ] نشر منذ 1 ساعة
قحطانيه الله يسعدك
بصراحه تعليقك هالمره اقنعني 😂😂😂
درة البسامي[ عدد التعليقات: 674 ] نشر منذ 1 ساعة
شرب الماء بكميات كبيرة ..
والمشي … وتناول الفواكه والبقوليات وشاي الأعشاب…
بشكل دائم كفيل بمساعدة أجهزة الجسم كالكبد والكلى ..
على التخلص من السموم..
كما يوجد مادة (محلول ) يباع في الصيدليات
يساعد ايضاً على إزالة السموم…
حفظ الله لنا صحتنا وأبعد عنا وعنكم السموم…
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6157 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههه ويسعدك امول❤
درة البسامي[ عدد التعليقات: 674 ] نشر منذ 59 دقيقة
كما أن تخليص الجسم من السموم…
هي عادة قديمة يستخدمها الأجداد …
فكانوا يخلطون الزيت مع بعض الأعشاب…
وهي طريقة فعالة جدا…
نهار السلام[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 50 دقيقة
جنووووبيه فديت نصايحك والله
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11553 ] نشر منذ 48 دقيقة
طلعوا تعليقي ياجماعه صار مخنوق بين التعليقات 😂😂
روزا[ عدد التعليقات: 1671 ] نشر منذ 37 دقيقة
نهار السلام
انت منتحل شخصية خوينا راع الددسن شوف لك غيره لو سمحت فرقى خبال والله ضاقت الاسامي علاك
اصلا فرق حتى بالاسلوب
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6157 ] نشر منذ 33 دقيقة
هههه😊😊عليك بنصيحتي اخ نهار😂😊 ولا تسمع لدايت امول❤😁وحبوبها فقعتنايا امول العلاجات😁امول❤شكل تعليقك سمع نصيحتي وشرق ههههه😂😊
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21982 ] نشر منذ 3 دقائق
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه وش فيك يا روزا هذا الاخ نهار السلام من اول معنا وراعي الددسن موجود بمعرفه. ما غيره