دعوى لتجريم العنف ضد المرأة
طالب الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الأسلامى، ضرورة مواجهة العنف ضد المراة ،ومنع وتجريم جميع اشكال العنف الذي لا يتماشي مع قيم ومبادئ الدين الاسلامى ،وقد أشار إلي دور وجهود منظمة التعاون الاسلامى فى مكافحة العنف ضد المراة .
جاء ذلك فى اليوم العالمى لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة من أجل حمياتها وتوفير الأمان وحماية حقوقها ،خاصة فى مناطق النزاعات المسلحة مؤكدا علي ضرورة مشاركة الدول الاعضاء فى وضع الخطط التى تساعد المراة للتغلب على العنف لتصبح عضو فعال فى المجتمع وقادرة على المشاركة فى اتخاذ القرار.
القرشي[ عدد التعليقات: 1943 ] نشر منذ 1 ساعة
وهل تجريم العنف ضد المرأة أو الطفل أو المسن يحتاج إلى دعوة ؟ عجبت لك يا زمن !!!
الروقي[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 48 دقيقة
بعضهن يعشقن الذل والاهانه والتصفيق والضرب ويستمتعن بذلك بل حتى تستفزك ان كنت لاتريد ضربها تستفزك لكي تضربها …
كم واحد اعرفه داعس حريمه دعس ويذلهن ويضربهن رغم ذلك مستمتعات وعايشات معهم وعندهن عيال بعد
يعشقن تسلط الرجل عليهن بكل النواحي
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21982 ] نشر منذ 36 دقيقة
ما يكرم الحرمه الى كريم ولا يذلها الى لأيم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23064 ] نشر منذ 17 دقيقة
كل من بغى يلفت نظر النساء
قال المرأه والمرأه
ولو دخلنا على حياته الشخصية
لقيناه يغديهم فلكه ويعشيهم فلكه😂😂😂