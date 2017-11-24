دعوى لتجريم العنف ضد المرأة

عادل الحربي(صدى):

طالب الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الأسلامى، ضرورة مواجهة العنف ضد المراة ،ومنع وتجريم جميع اشكال العنف الذي لا يتماشي مع قيم ومبادئ الدين الاسلامى ،وقد أشار إلي دور وجهود منظمة التعاون الاسلامى فى مكافحة العنف ضد المراة .

جاء ذلك فى اليوم العالمى لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة من أجل حمياتها وتوفير الأمان وحماية حقوقها ،خاصة فى مناطق النزاعات المسلحة مؤكدا علي ضرورة مشاركة الدول الاعضاء فى وضع الخطط التى تساعد المراة للتغلب على العنف لتصبح عضو فعال فى المجتمع وقادرة على المشاركة فى اتخاذ القرار.