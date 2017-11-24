بالصور.. انطلاق بورشه 718 بوكستر سبايدر بمحرك GT3 من 6 أسطوانات

متابعات(صدى):

أعلنت بورشه تمسكها بوعدها بتقديم مزيد من السيارات التي تركز على جانب الأداء المتفوق التي تحقق رغبات عشاق السيارات, وقام قسم بورشه موتورسبورت بالإعلان عن تطوير سيارة 718 بوكستر الجديدة مع محرك من 6 أسطوانات بدون شواحن توربينية مستعار من طراز 911 GT3.

وقالت تقارير أن الجيل المقبل من بوكستر سبايدر سوف يكون ذات صلة كبيرة بموديلات كايمان GT4 الجديدة وسيتخلي عن المحرك سعة 2.5 لتر رباعي الاسطوانات بشاحن توربيني. وحرصا على إعطاء عشاق بورشه ما كانوا يسعون له، فإن المحرك من ست أسطوانات المستعار من GT3 بات المحرك القياسي للسيارة.

ومن المناسب، أن تقوم الشركة بتخفيض قوة المحرك من الست أسطوانات التي تبلغ 493 حصان في GT3 قليلا عند وضعه في موديل بوكستر سبيدر، وربما تكون أقرب إلى قوة 425-450 حصان. وسيصبح المحرك مرتبط بناقل الحركة اليدوي من ست سرعات، ولكن سيتم توفير ناقل حركة بقابض مزدوج من سبع سرعات PDK للعملاء الذين يبحثون عن مزيد من الراحة قليلا.

وبعيدا عن محركها الجديدة، ستبحث بورشه عن تخفيض أي وزن لا لزوم له ويحتمل أن تتخلص من تكييف الهواء والراديو ونظم عزل الصوت. ومن المتوقع أن تأتي بإطارات ميشلان بيلوت سبورت كوب 2 القياسية مثل النموذج السابق من بوكستر سبايدر، وسيتم استبدال السقف القابل للطي المرن بسقف قماشي يدوي التحريك وستظهر السيارة لاول مرة في عام 2018.