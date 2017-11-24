انطلاق أول بطولة بارالمبية في المملكة اليوم

نواف السالم(صدى):

انطلقت أول بطولة بارالمبية في السعودية، اليوم الجمعة، وتستمر حتى الأحد المقبل، بمشاركة 400 لاعب من ذوي الاحتياجات الخاصة، تضمن إعاقات بصرية وحركية، والهنية ومتلازمة دون.

وتشمل البطولة جميع أندية المملكة لـ ثمان رياضات مختلفة من كرة قدم، وسلة، وطائرة، وسباحة وغيرها.

ودعى الحساب الرسمي للجنة البارالمبيه على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” ، الجميع بالحضور لدعم المتنافسين من ذوي العزيمة والإصرار، مؤكدا أن الحضور مجاني ومتاح للعائلات.

وأكد المدير التنفيذي للبارالمبية السعودية، المهندس عبدالرحمن العثمان، على ضرورة الحضور لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، لأن الهدف من المنافسة هو زيادة الوعي برياضة ذوي الاحتياجات.