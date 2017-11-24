بالصور.. اختتام دورة الضباط العسكريين السعوديين في الأردن

سعيد العجل(صدى):

اختتم الملحق العسكري السعودي في الأردن العميد الركن خالد بن ربيعان الربيعان انتهاء دورة ” اتجاهات وتطبيقات عملية لتعزيز مهارة بناء الدروس المستفادة ” اليوم والتي عقدة يوم الاحد الماضي في عمان حيث تم تخريج عدد من ضباط الدورة المتقدمة الاولى برعاية سعادة اللواء الركن منصور الزهراني مساعد رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة السعودية وبحضور العقيد الركن عمر عسيري مدير التدريب والعقائد العسكرية للقوات المسلحة.

وقال الدكتور عبدالله العباسي المسؤول عن الدورة أنه تم اختيار الملتحقين نظراً لتميزهم ولتمكينهم من أن يصبحوا المدربين مستقبلاً في هذا المجال، وأثنى على جهود المشاركين والمقيمين والمشرفين على حسن اختار عددٍ من الخبراء وانجاح الدورة.

ورحب العباسي بسعادة اللواء الركن منصور الزهراني والعقيد الركن عمر العسيري كما تقدم بالشكر لسعادة الملحق العسكري العميد خالد بن ربيعان الربيعان علي جهوده في تسهيل كل ما يخدم إنجاح هذه الدورة من إشراف ومتابعة قبل بدء الدورة وحتى تخرجها.

و تهدف الدورة للوصول إلى المرتكزات السبعة للتعلم و التطور في بيئة العمل وتضمنت عددا من استراتيجيات التفكير الابداعي و تطبيقها عمليا مثل الكايزن والكورتات الستة والقبعات الست مع توضيح الوسائل المساندة لتوثيق الافكار.؛ كنا تم مراجعة للأحداث العسكرية في المنطقة و قيام الدارسين باستنباط الدروس المستفادة وتحليلها باتباع طرق التفكير الابداعي، وتضمنت الدورة زيارات ميدانية ذات علاقة بمضمون الدورة والجهود المتخذة لتفعيلها.

والجدير بالذكر ان القوات العسكرية السعودية والاردنية تجمعهم تمارين مستمرة بتوجيه من القيادتين الرشيدتين بهدف تعزيز العمل العسكري المشترك وتطوير القدرات وتبادل الخبرات ورفع مستوى الكفاءة القتالية، فيما بينهم.