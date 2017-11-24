ضابط بالجيش العراقي: ننتظهر إعلان ” العبادي ” هزيمة داعش

بغداد(صدى):

استجابت حكومة العراق لمطالب المواطنين بشأن البحث فى قضايا الفساد، وصرحت مصادر رفضت الادلاء بأسمها بمكتب رئيس الوزارء العراقي بأن 21 محققا دوليا جميعهم من الغرب عدا محقق أردني مكلفين بالتحقيقات الاستقصائية فى قضايا الفساد والبحث فى كافة الملفات والسجلات ووثائق الوزارات والبنك المركزى وديوان الرقابة المالية وهم في طريقهم الى البلاد وسيصلوا نهاية الشهر الجاري للتحقيق فى أمور الفساد وسيبدؤا بالتحقيقات مع الوزراء السابقين لوقوع الفساد أثناء توليهم المنصب.

تقدم رئيس الوزراء العراقي حيدر التابعي بطلب إلي الولايات المتحدة لمساعدته فى البحث عن 361 مليار دولار مفقودة من ميزانية الدولة إضافة الى غياب الاف من المشاريع والاستثمارات فى قطاعات الزراعة والكهرباء والاسكان .

أطلقت قوات العراق أخر عملية عسكرية لتطهير بلادها من التنظيم المتطرف داعش، فى الصحرا الغربية.

وقد قال الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله :قوات الجيش بدأت عملية واسعة لتطهير مناطق الجزيرة الكائنة بين محافظات صلاح الدين، نينوى، والأنبار .

وأبان ضابط بالجيش العراقي أنهم يسعوا إلي تطهير البلاد من داعش وتعتبر هذه أخر العمليات ونحن فى أنتظار إعلان حيدر العبادي رئيس الوزارء هزيمة داعش فى العراق.