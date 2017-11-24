” الحج والعمرة ” تنظم ورشة عمل لتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

نايف السالم(صدى):

نظمت وزارة الحج والعمرة ورشة عمل متخصصة لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن , وذلك يوم الاثنين القادم في مكة المكرمة.

وقالت الوزارة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ” لرفع درجة الجاهزية والاستعدادات المبكرة تنظم وزارة الحج والعمرة الأثنين القادم في مكة المكرمة ورشة عمل متخصصة لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتعزيز التنسيق بين شركاء النجاح ومراجعة وتطوير الخدمات الإليكترونية لأعمال حج 1439 ” .

وجاءت هذه الإجراءات توافقا مع رؤية 2030 للمملكة وذلك تجهيزا واستعدادا لتحسين الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.