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جماهير النصر تهتف باسم ” أوراوا ” قبل مبارة الغد

جماهير النصر تهتف باسم ” أوراوا ” قبل مبارة الغد
نواف السالم(صدى):

أعربت جماهير نادي ” النصر ” رغبتها في هزيمة ” الهلال ” أمام نظيره ” أوراوا ” الياباني؛ غدا السبت، أملين أن ينال – الأخير – لقب دوري أبطال أسيا.

وهتف جماهير النصر بعد فوز الفريق على الاتحاد في قمة مباريات الجولة الحادية باسم أوراوا، في إشارة منهم إلى رغبتهم في هزيمة الهلال بالتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الإمارات الشهر المقبل.

يذكر أن، الهلال تعادل مع أوراوا بنتيجة 1/1 السبت الماضي في الرياض، ويأمل الهلال في تحقيق نتيجة تؤهله للفوز بالبطولة في العاصمة طوكيو.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 42 دقيقة

حقد وحسد

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 36 دقيقة

الزعيم حارق قلوب هالفقراوية من موقعة جحفلي وهم ماعينو خير ههه
وضعهم رايح فيها

[ عدد التعليقات: 971 ] نشر منذ 31 دقيقة

لا جديد في ذلك جمهور مسيار متعود السنة الجاية فريق كوري

[ عدد التعليقات: 971 ] نشر منذ 30 دقيقة

لا جديد في ذلك جمهور مسيار متعود السنة الجاية فريق كوري ..

[ عدد التعليقات: 2453 ] نشر منذ 25 دقيقة

يالطيف فعلا جمهور متعصب و حسود و عمركم ما راح تشوفون اي بطولة طالما دا تفكيركم

[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 18 دقيقة

حتى جمهور الدلال في مباراته مع اوراوا بعد المباراة جمهور الدلال قام بصوت واحد يردد ( العالميه صعبة قويه) يعني حتى جمهورهم مو واثق فيهم

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