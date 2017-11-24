جماهير النصر تهتف باسم ” أوراوا ” قبل مبارة الغد

نواف السالم(صدى):

أعربت جماهير نادي ” النصر ” رغبتها في هزيمة ” الهلال ” أمام نظيره ” أوراوا ” الياباني؛ غدا السبت، أملين أن ينال – الأخير – لقب دوري أبطال أسيا.

وهتف جماهير النصر بعد فوز الفريق على الاتحاد في قمة مباريات الجولة الحادية باسم أوراوا، في إشارة منهم إلى رغبتهم في هزيمة الهلال بالتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الإمارات الشهر المقبل.

يذكر أن، الهلال تعادل مع أوراوا بنتيجة 1/1 السبت الماضي في الرياض، ويأمل الهلال في تحقيق نتيجة تؤهله للفوز بالبطولة في العاصمة طوكيو.