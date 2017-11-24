جماهير النصر تهتف باسم ” أوراوا ” قبل مبارة الغد
أعربت جماهير نادي ” النصر ” رغبتها في هزيمة ” الهلال ” أمام نظيره ” أوراوا ” الياباني؛ غدا السبت، أملين أن ينال – الأخير – لقب دوري أبطال أسيا.
وهتف جماهير النصر بعد فوز الفريق على الاتحاد في قمة مباريات الجولة الحادية باسم أوراوا، في إشارة منهم إلى رغبتهم في هزيمة الهلال بالتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الإمارات الشهر المقبل.
يذكر أن، الهلال تعادل مع أوراوا بنتيجة 1/1 السبت الماضي في الرياض، ويأمل الهلال في تحقيق نتيجة تؤهله للفوز بالبطولة في العاصمة طوكيو.
حمد[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 42 دقيقة
حقد وحسد
الطالب النجيب[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 36 دقيقة
الزعيم حارق قلوب هالفقراوية من موقعة جحفلي وهم ماعينو خير ههه
وضعهم رايح فيها
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 971 ] نشر منذ 31 دقيقة
لا جديد في ذلك جمهور مسيار متعود السنة الجاية فريق كوري
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 971 ] نشر منذ 30 دقيقة
لا جديد في ذلك جمهور مسيار متعود السنة الجاية فريق كوري ..
ساحر الكلمة[ عدد التعليقات: 2071 ] نشر منذ 30 دقيقة
الله يصلحهم
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2453 ] نشر منذ 25 دقيقة
يالطيف فعلا جمهور متعصب و حسود و عمركم ما راح تشوفون اي بطولة طالما دا تفكيركم
عبدالله[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 18 دقيقة
حتى جمهور الدلال في مباراته مع اوراوا بعد المباراة جمهور الدلال قام بصوت واحد يردد ( العالميه صعبة قويه) يعني حتى جمهورهم مو واثق فيهم