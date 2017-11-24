مفتي جبل لبنان مدافعًا عن المملكة: اذا مست بسوء فكلنا مستهدفون

بيروت(صدى):

دافع الشيخ محمد علي الجوزو مفتي جبل لبنان، عن المملكة العربية السعودية، مستنكرًا ما تقوم به وسائل الإعلام من التطاول عليها والاساءة لها، رغم كونها قلب العالم الإسلامي.

وأعلن في تصريح له: ” عندما نتكلم عن المملكة فنحن نتكلم عن حاضنة مكة المكرمة والمدينة المنورة، فالمسلمون كافة مرتبطون بهذه الأرض المباركة التي انطلقت منها الدعوة الإسلامية وانتشرت في شتى أنحاء العالم ” .

مشيرًا إلى أن الدفاع عن المملكة هو دفاع عن الدين والرسالة السماوية وسنة محمد صلى الله عليه وسلم،وبأنه اذا مست المملكة بسوء فكلنا مستهدفون في هذه المعركة.