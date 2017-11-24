الرياض تستعد لمهرجان الكوميدية الأكبر في المملكة

تركية البدر(صدى):

أعلنت لجنة تحكيم مهرجان وقفات كوميدية أسماء المتأهلين لنهائيات مسابقة ستاند أب كوميدي الأكبر في المملكة والتي ستقام في الرياض لمدة خمس ليالي ابتداء من 29 نوفمبر من العام الجاري. اللجنة التي تتكون من كل من الفنان القدير يوسف الجراح والكاتب فيصل العامر ويرأسها الفنان الكوميديان ياسر بكر، أعربت عن سعادتها بمستوى المشاركات بعد أن تجولت في عدة مناطق من المملكة العربية السعودية لاقتناص المواهب في جولة التصفيات التي أجرتها في شهر نوفمبر.

وصرح الفنان إبراهيم الحساوي -المشرف على المهرجان-بأنه تم اختيار توقيت النهائيات وموقعها بعناية تناسب النشاط الفني الذي تشهده مدينة الرياض في الفترة الحالية إذ تحيي العديد من الفعاليات أمسيات العاصمة السعودية بالفنون المختلفة، وأضاف الحساوي: ” ذهبنا حول المملكة للبحث عن أصحاب الموهبة وانتقتهم لجنة التحكيم بعناية لتقديم عروضهم الكوميدية أمام جمهور الرياض ” . وسيحتضن مركز الملك فهد الثقافي عروض النهائيات التي سيقدمها 24 متسابقاً سيتنافسون على لقب ” بطل الكوميديا ” وجوائز المهرجان البالغ مجموعها 162 ألف ريال.

ومن المتوقع أن تشهد النهائيات إقبالا ً كبيراً من الحضور، وقد أعلنت إدارة المهرجان بأن ليالي النهائيات سيقدمها الفنان عبد الله القاسم (بوقاتي) وسيشارك نجم من مشاهير الكوميدية السعودية كل ليلة مع المتسابقين لتقديم العروض، وهم شاكر الشريف وطلال الشيخي ومحمد بن رافعة وصالح الأميري وعبد الرحمن الشيخي. وقد صرّح مدير المهرجان جبران الجبران بأن حجز التذاكر سيكون متاحاً ابتداء من يوم الجمعة 6 ربيع الأول الموافق 24 نوفمبر 2017م عن طريق موقع لمّة الإلكتروني، ويمكن الاطلاع أخبار المهرجان وحجز التذاكر عن طريق حساب المهرجان في تويتر.

يعد مهرجان وقفات كوميدية الأول من نوعه في المملكة والثالث على مستوى العالم وتقيمه الجمعية العربية السعودية للثقافة الفنون بدعم من هيئة الترفيه وبشراكة ال “ كوميدي كلوب ” بجدة وتنظيم مؤسسة الإعلان السابع ووكالة نون فن للإنتاج الفني.