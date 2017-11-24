طالب يشوه وجه معلمته بالسكين

مليكة فؤاد(صدى):

أقدم طالب مغربي على التعدي على معلمته بسكين ما أسفر عن التسبب بجرح غائر في وجهها ، بإحدى المدارس في الدار البيضاء المغربية .

حيث تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر آثار الاعتداء على وجه المعلمة التي تدرّس في ثانوية ” الحسين بن علي ” التأهيلية بالحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، حيث ظهر جرح غائر على مستوى ذقنها وينزف.

وفي تفاصيل الحادث، ذكر زملاء المعلمّة أن التلميذ اعترض طريقها وهي تغادر المؤسسة متوجهة إلى بيتها، وهجم عليها بسكين، مؤكدين أن الأسباب تعود إلى أن التلميذ سبق له أن عرض على المجلس التأديبي للمؤسسة، وصدر في حقه قرار بنقله من ثانوية ” الحسين بن علي ” إلى ثانوية أخرى.