ترامب يضع كوريا الشمالية فى اللائحة السوداء

واشنطن(صدى):

تعزم الولايات المتحدة أن تشارك كوريا الجنوبية فى مناوراتها مع الجيش الكوري الجنوبي، لذا قررت أن ترسل مقاتلات من نوع اف-22 ” رابتور ” ، وفقا لما أذاعته وسائل الإعلام الكورية اليوم الجمعة.

وفقا لما جاء فى وسائل الإعلام المحلية سيتم نشر 6 من المقاتلات فى أراضي كوريا الجنوبية للمشاركة فى مناورات ” فيجلنت أيس ” العسكرية.

وقد قرر الرئيس الأميركى دونالد ترامب وضع كوريا الشمالية فى اللائحة الأمريكية السوداء مرة اخري ،كوسيلة للضغط عليها بسبب برنامجها النووي والبالسنى.