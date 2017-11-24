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ترامب يضع كوريا الشمالية فى اللائحة السوداء

ترامب يضع كوريا الشمالية فى اللائحة السوداء
واشنطن(صدى):

تعزم الولايات المتحدة أن تشارك كوريا الجنوبية فى مناوراتها مع الجيش الكوري الجنوبي، لذا قررت أن ترسل مقاتلات من نوع اف-22 ” رابتور ” ، وفقا لما أذاعته وسائل الإعلام الكورية اليوم الجمعة.

وفقا لما جاء فى وسائل الإعلام المحلية سيتم نشر 6 من المقاتلات فى أراضي كوريا الجنوبية للمشاركة فى مناورات ” فيجلنت أيس ” العسكرية.

وقد قرر الرئيس الأميركى دونالد ترامب وضع كوريا الشمالية فى اللائحة الأمريكية السوداء مرة اخري ،كوسيلة للضغط عليها بسبب برنامجها النووي والبالسنى.


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