بالصور.. ” وطن بلا مخالف ” تضبط 1905 مخالفًا بالرياض

سعيد العجل(صدى):

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه استمرارا لجهود الأجهزة المشاركة في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) فقد تمكنت بتوفيق من الله خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية بالتعاون مع قوات الطوارئ الخاصه ومشاركة عدد من المنظمات الحقوقية والعدلية من ضبط (1091)مخالفا من عدة جنسيات بمدينة الرياض شملت أحياء ( الغرابي والعمل ) وكذلك ضبط ( 814 ) مخالفا في بقية المحافظات بمشاركة كافة شعب إدارة دوريات أمن المحافظات بإجمالي ( 1905) مخالفا.

وأثمرت الجهود الميدانية المشتركة عن:

• تسجيل 123 مخالفة وإغلاق 24 منشأة مخالفة لأنظمة وزارة العمل

• مصادرة 182 عبوة مبيد محظورة

و 54 عبوة مبيد منتهية الصلاحية

و 121 عبوة مبيد مغشوشة ( مخالفة لأنظمة وزارة الزراعة )

• مصادرة 48 طن من الحطب المحلي المحظور بيعه ( مخالفة لأنظمة وزارة الزراعة

• تسجيل 10 مخالفات لعيادات بيطرية ( مخالفة لأنظمة وزارة الزراعة )

• مصادرة 35000 ملصق وأغلفة عطور تستخدم لغرض الغش التجاري ( مخالفة لأنظمة وزارة التجارة )

• مصادرة 490 بطاريات مركبات مغشوشة ( مخالفة لأنظمة وزارة التجارة )

• مصادرة 670 عبوه هواتف محمولة مقلدة ( مخالفة لأنظمة وزارة التجارة )

• مصادرة 390 توصيلة كهربائية مخالفة للمواصفات ( مخالفة لأنظمة وزارة التجارة )

• ضبط 10 أشخاص متستر عليهم يعملون لحسابهم الخاص ( مخالفة لأنظمة وزارة التجارة والاستثمار )

كما تمكنت الأجهزة الأمنية المشاركة من :

• ضبط مركبة مسروقة

• ضبط 4 متهمين في سرقة أجهزة الكترونية

• ضبط ثلاث أشخاص بحوزتهم مبلغ 80 ألف ريال , وبسماع أقولهم اقروا بسرقة مبلغ 150 ألف ريال وتطابقت اقوالهم مع ماهو مقيد في سجل البلاغات لدى احد أقسام الشرط في العاصمه

تم التحفظ عليهم وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص

• ضبط 185 حالة تسول

• ضبط 10 حراس أمن غير سعوديين

• تسجيل 5258 مخالفة مرورية

• حجز 37 دراجة نارية و حجز 32 مركبة مخالفة لأنظمة المرور

• ضبط 5 مكاتب خدمات مخالفة

جرى تسليم جميع المخالفين لقوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة تمهيداً لإحالتهم لجهات الاختصاص، الجدير بالذكر أن الحملة مستمرة حتى تحقق الأهداف المنشودة منها.

