مصر: انفجار عبوة ناسفة بمسجد في مدينة العريش

القاهرة(صدى):

استيقظت مدينة العريش صباح اليوم الجمعة، على تفجير عبوة ناسفة بمحيط مسجد في قرية الروضة غرب العريش وذلك محاولة من الخلايا الإرهابية لاستهداف المدنيين ورجال الجيش.

وأكدت شهود عيان بشمال سيناء بأن إرهابيين اقتحموا مسجد الروضة وفجروا عبوة ناسفة بمحيط المسجد مستغلين وقت اداء صلاة الجمعة.

وأسفر التفجير عن مقتل وإصابة عدد من المصلين وتلفيات بالمسجد , ولم تذكر التقارير عدد الضحايا.

وأوقفت قوات الأمن حركة السير على طريق العريش القنطرة وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل الضحايا , وذلك بعدما قام الإرهابيون بإشعال النار في سيارات الأهالي وقيامهم بقطع الطريق المؤدي للقرية.

