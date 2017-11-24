البرازيلي كاكا يبدي رغبته في العودة مرة أخرى إلى ميلان

ماجد محمد(صدى):

كشف نجم المنتخب البرازيلي السابق كاكا عن رغبته في العودة إلى نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، مشيراً أنه لم يحسم قراره بشأن الاعتزال وإنهاء مسيرته الاحترافية كلاعب.

وقال كاكا في تصريحات صحفية حول اعتزاله : “ علي حسم وضعي الشخصي أولاً، منحت نفسي أشهر قليلة لاتخاذ القرار بشأن ما أنا بحاجة إلى فعله، لا أريد اتخاذ القرار قبل نهاية الموسم وأود أن أفعل ذلك بهدوء وتركيز، وإذا قررت التوقف عن اللعب، سأفكر بعدها في خطوتي المستقبلية المقبلة ” .

وأضاف حوله رغبته في العودة إلى الدوري الإيطالي: “ بالتأكيد احتمال العودة إلى ميلان قائم، خاصة وأن الباب مفتوح أمامي، علاقتي بهذا النادي رائعة، تنتابني عاطفة لا يمكن وصفها بكوني متواجداً هنا هذه الأيام ” .