الهلال يجري أخر حصصه التدريبية استعداداً لموقعة سايتاما

نواف السالم(صدى):

اختتم نادي الهلال أخر حصصه التدريبية قبل خوض ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم أمام أوراوا الياباني غداً السبت، على ملعب “ سايتاما 2002 ” .

ويخوض الهلال المباراة في ظل غيار لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو، الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال لقاء الذهاب في الرياض.

وقال النادي عبر حسابه على تويتر: “ تركزت الحصة التدريبية لفريق الهلال على الجوانب الفنية، تخللها تطبيق عدد من الجمل التكتيكية ” .

ويحتاج الهلال للفوز على الفريق الياباني في ملعب سايتاما، أو التعادل بنتيجة 2-2 أو أكثر، ليضمن التتويج باللقب القاري، إذ أن نتيجة الذهاب بين الفريقين في الرياض انتهت بالتعادل 1-1.