إنقاذ 14 حالة تسمم بدخان التدفئة في استراحة بالطائف

حسين العلي(صدى):

شاركت الصحة في الطائف فجر اليوم في مساندة فرق الهلال الأحمر لنقل 14 حالة اختناق في احدى الاستراحات أثر استنشاق دخان فحم التدفئة.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي ان غرفة العمليات بصحة الطائف تلقت بلاغ طارئ فجر اليوم حول وجود مجموعة من الاسر التي تعاني من الاختناق بداخل احدى الاستراحات حيث جهزة ادارة الطوارئ والكوارث بصحة الطائف 3 فرق طبية وتم فرز الحالات ميدانيا داخل الاستراحه وعمل الاسعافات الاولية نتج عن الحادث نقل 14 حاله بين اطفال ورجال ونساء لمستشفيات الصحة لتلقي مزيدا من الرعاية الصحية بعد استنشاق كميات كبيرة من دخان الفحم المخصص للتدفئة

ولازالوا يتلقون العلاج دون مخاطر على حياتهم ولله الحمد.