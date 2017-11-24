بالصور.. جدة تستضيف الموتمر الثاني للانعاش القلبي الرئوي

حسين العلي(صدى):

‎انطلق المؤتمر الدولي الثاني للانعاش القلبي الرئوي بالتعاون مع المجلس العربي للانعاش القلبي الرئوي و اللجنة الدولية للانعاش القلبي الرئوي في 24-25 نوڤمبر 2017 م بمدينة جدة في لي ماريديان .

‎وأوضح الدكتور :عبدالمجيد بن سليمان خان ‎رئيس اللجنة الوطنية للانعاش القلبي الرئوي بجمعية القلب السعودية ان المؤتمر ناقش مواضيع انعاش المرضى قبل وصولهم للمستشفى وانعاشهم داخل المستشفى وامكانية تواجد المرضى في مراكز متخصصة للانعاش والامراض القلبية.‎بالاضافه الى ماهو جديد في ما يخص التدريب الخاص بالانعاش الرئوي سواء الاساسي او المتقدم او انعاش الاطفال و الرضع.

‎واضاف ان عدد الجلسات العلمية في المؤتمر كان اكثر من خمس جلسات والمتحدثين دوليين من امريكا وسنغافورة ومن عمان والاردن والخليج بالاضافه للمتحدثين من المملكة ‎والدوليين هم اعضاء في اللجنة الدولية للانعاش القلبي الرئوي ( ILCOR).

‎ويتميز المؤتمر بالكثير من المعلومات التي سيتم التطرق (لها) في تحديثات 2015 بالاضافه الى ان هناك اكثر من 35 ورقة علمية تم بحثها من قبل اللجنة العلمية.

‎يذكر أنّ أهداف المؤتمر هو الرفع من مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمرضى القلب في المملكة، ( ونشر الوعي في المجتمع السعودي وتثقيفه عن كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات ) ومناقشه احدث التكنولوجيا التي وصل لها العالم في المعلومات ( والتدخلات )الخاصة بعلم الانعاش القلبي الرئوي و التطورات والتحديثات الجديدة له.