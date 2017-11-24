بالصور.. جدة تستضيف الموتمر الثاني للانعاش القلبي الرئوي
انطلق المؤتمر الدولي الثاني للانعاش القلبي الرئوي بالتعاون مع المجلس العربي للانعاش القلبي الرئوي و اللجنة الدولية للانعاش القلبي الرئوي في 24-25 نوڤمبر 2017 م بمدينة جدة في لي ماريديان .
وأوضح الدكتور :عبدالمجيد بن سليمان خان رئيس اللجنة الوطنية للانعاش القلبي الرئوي بجمعية القلب السعودية ان المؤتمر ناقش مواضيع انعاش المرضى قبل وصولهم للمستشفى وانعاشهم داخل المستشفى وامكانية تواجد المرضى في مراكز متخصصة للانعاش والامراض القلبية.بالاضافه الى ماهو جديد في ما يخص التدريب الخاص بالانعاش الرئوي سواء الاساسي او المتقدم او انعاش الاطفال و الرضع.
واضاف ان عدد الجلسات العلمية في المؤتمر كان اكثر من خمس جلسات والمتحدثين دوليين من امريكا وسنغافورة ومن عمان والاردن والخليج بالاضافه للمتحدثين من المملكة والدوليين هم اعضاء في اللجنة الدولية للانعاش القلبي الرئوي ( ILCOR).
ويتميز المؤتمر بالكثير من المعلومات التي سيتم التطرق (لها) في تحديثات 2015 بالاضافه الى ان هناك اكثر من 35 ورقة علمية تم بحثها من قبل اللجنة العلمية.
يذكر أنّ أهداف المؤتمر هو الرفع من مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمرضى القلب في المملكة، ( ونشر الوعي في المجتمع السعودي وتثقيفه عن كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات ) ومناقشه احدث التكنولوجيا التي وصل لها العالم في المعلومات ( والتدخلات )الخاصة بعلم الانعاش القلبي الرئوي و التطورات والتحديثات الجديدة له.
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