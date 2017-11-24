العراق تفتتح مصفاه نفطية تعمل بطاقة 20 ألف برميل

بغداد(صدى):

أعلن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، أمس الخميس، عن افتتاح مصفاة الصينية في محافظة صلاح الدين، التي ستعمل بطاقة 20 ألف برميل يوميا بعد أن دمرتها عناصر داعش أثناء فترة سيطرتها على المنطقة.

وقال اللعيبي في برقية رفعها إلى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إن ” الملاكات الوطنية في شركة مصافي الشمال والجهات المساندة من الشركات الوطنية استطاعت بوقت قياسي وبالإمكانات المتاحة إعادة إعمار وافتتاح وتدشين مصفاة الصينية في محافظة صلاح الدين ” .

وأضاف أن ” هذه المصفاة التي دمرتها عصابات داعش الإرهابية خلال فترة سيطرتها على بعض مدن المحافظة وألحقت ضررا بمنشآتها، ستعمل بطاقة 20 ألف برميل يوميا ” .

وتابع وزير النفط، ” هذه المصفاة ستوفر كميات جيدة من المشتقات النفطية لتغطية احتياجات المحافظة سواء لاستخدامات المواطنين أو لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية، فضلا عن توفير الأمن والاستقرار ويأتي هذا الإنجاز ضمن خطط الوزارة في إعادة تأهيل المنشآت والمصافي التي تعرضت للتخريب والتدمير من قبل العصابات الإرهابية ” .