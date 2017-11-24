رئاسة المسجد النبوي تعقد اجتماعا لتطوير برامج خدمات ضيوف الرحمن

نايف السالم(صدى):

عقدت وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي ممثلة في اللجنة العليا لمواكبة رؤية المملكة (2030) أمس اجتماعها الأول برئاسة فضيلة وكيل الرئيس العام لشئون المسجد النبوي الدكتور علي بن سليمان العبيد وعضوية كل من المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام رئيس اللجنة الفنية والخدمية بالوكالة المستشار عبدالواحد بن علي الحطاب ومدير مكتب معالي الرئيس العام بالوكالة عبدالعزيز بن علي الأيوبي وعدد من القيادات الإدارية بالوكالة .

وناقش الإجتماع تسهيل كافة اللجان في الوكالة لمتابعة المشاريع والميزانيات المقدّرة وتطوير برامج خدمات زائري المسجد النبوي وضيوف الرحمن ورفع كفاءة ومستوى الخدمة لمواكبة الأعمال مع الرؤية والتحول المؤسسي في وقت قياسي وفقاً لتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – .

يذكر أن اللجنة العليا لمواكبة رؤية المملكة تم تشكيلها بناءً على قرار معالي الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس للتحول المؤسسي بما يتواكب مع رؤية المملكة العربية السعودية (2030) .