نقل عمال إغاثة من عمان إلى صنعاء غدا

فهمي محمد(صدى):

حصلت الأمم المتحدة على إذن من التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن بقيادة المملكة , لنقل عمال إغاثة جوا من العاصمة الأردنية عمان إلى العاصمة اليمنية صنعاء , غدا السبت.

وأوضح ينس لاريكه المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية , عدم تلقيه رد من التحالف بشأن السماح برسو سفن مساعدات محملة بقمح وإمدادات لعلاج الكوليرا في اليمن.

ودعا وزير الإدارة المحلية اليمنية عبد الرقيب فتح , المنظمات الأممية إلى إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى كافة المحافظات اليمنية عبر الموانئ والمطارات في المحافظات بالإضافة إلى مطار صنعاء وميناء الحديدة وذلك تسهيلا للوصول السريع للمساعدات في كافة أنحاء اليمن.

وأشار عبد الرقيب أن اللجنة العليا للإغاثة ترحب بكافة الجهود الرامية إلى تحسين الوضع الإنساني وإيصال المساعدات لكافة أنحاء اليمن.