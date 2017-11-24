بالصور.. ” آل الشيخ ” يوقع على إنشاء قلعة تاكيشي

ماجد محمد(صدى):

وقع منذ قليل المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي تركي آل الشيخ مع شركة TBS في طوكيو لإنشاء قلعة تاكيشي ” الحصن ” في المملكة.

وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” سعدت بالتوقيع قبل قليل في طوكيو مع شركة TBS لإنشاء قلعة تاكيشي ( الحصن ) في المملكة ” .

ونشر ” آل الشيخ ” صورا أثناء التوقيع معلقا ” البداية في الربع الأخير من 2018 ” .

ووفقا لإتفاقية العقد التي وقعها رئيس مجلس إدارة شركة TBS بحضور سفير المملكة لدى اليابان، الأستاذ أحمد البراك، وسمو الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس اتحاد الرياضيات الإلكترونية والذهنية، فإنه سيتم بناء قلعة الحصن بتراث عربي، وستحتضن مدينة الرياض مشروع القلعة الذي سيقام على مساحة 300 ألف متر مربع.

وقال معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة: ” إن هذه الخطوة تأتي رغبة من الهيئة في صناعة رياضة جذابة ومشوقة تحفز على الممارسة وتسهم في نشر ثقافة الرياضة وصناعتها بصورة حديثة ” .

وأوضح معاليه، أنه من المنتظر أن يستغرق بناء المشروع والأعداد له قرابة 10 أشهر .

