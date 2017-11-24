شرطة الجوف تضبط 21 مخالف لأنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود

علي العنزي(صدى):

تواصل شرطة منطقة الجوف حملتها لتعقب وضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود بشكل يومي وبمشاركة الإدارات الحكومية ذات العلاقة.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس أن الحملة قامت يوم أمس بزيارة 24 محل ضبط خلالها 10 مخالفات أنشطة تجارية و7 مخالفات صحية وإغلاق محلين، إضافة الى ضبط 21 مخالف لنظام العمل والإقامة.

ودعا المقدم النومس المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي مخالف على رقم العمليات (999) وعدم التهاون أو التستر عليهم أو تشغيلهم أو إيوائهم حتى لا يتعرضون للمسائلة والعقوبة لمخالفتهم الأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الصدد.