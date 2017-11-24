بالصور.. الجمارك تحبط تهريب 15 ألف زجاجة خمر مخبأة بإرسالية ” مياه ورد “

خالد الضبيبي(صدى):

أحبط رجال الجمارك السعودية بمنفذ البطحاء محاولة لتهريب كمية من الخمور بلغ عددها (15,168) خمسة عشر ألف ومائة وثمانية وستين زجاجة، عُثر عليها مُخبأة داخل إرسالية ” مياه ورد ” كانت قادمة للمملكة عبر المنفذ.

وقال مدير عام جمرك البطحاء الأستاذ زياد البلوي إنه وردت للجمرك إرسالية ” مياه ورد ” محمولة على إحدى الشاحنات القادمة.

وأضاف عند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية المعتادة عُثر على (15,168) خمسة عشر ألف ومائة وثمانية وستين زجاجة، كانت مُخبأة أسفل الطبليات الخاصة بمياه الورد ووضع كراتين المياه عليها لغرض التمويه. مضيفاً أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.