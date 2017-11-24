بالفيديو.. حليمة بولند تثير ضجة بملابسها المثيرة في الجيم
أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، بسبب ملابسها التي ظهرت بها في الجيم والتي أظهرت جزء من بطنها .
وظهرت بولند في مقطع فيديو نشرته عبر تطبيق سناب شات ، وهي ترتدي بدلة رياضية تظهر جزء من بطنها اثناء اداءها إحدى الحركات الرياضية في الجيم ، وأخذت تستعرض جسدها بالفيديو ، ما أثار سخرية المتابعين الذين وصفوها بالمراة المتصبينه ، وقال احد المعلقين على الفيديو ” شنو هذا أنتي كبيرة وعندك بنات ” .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2453 ] نشر منذ 23 دقيقة
العقل زين بس هي ما في عقل الغرور راكبها ربنا يصلحها