بالفيديو.. حليمة بولند تثير ضجة بملابسها المثيرة في الجيم

نورة الشهري(صدى):

أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، بسبب ملابسها التي ظهرت بها في الجيم والتي أظهرت جزء من بطنها .

وظهرت بولند في مقطع فيديو نشرته عبر تطبيق سناب شات ، وهي ترتدي بدلة رياضية تظهر جزء من بطنها اثناء اداءها إحدى الحركات الرياضية في الجيم ، وأخذت تستعرض جسدها بالفيديو ، ما أثار سخرية المتابعين الذين وصفوها بالمراة المتصبينه ، وقال احد المعلقين على الفيديو ” شنو هذا أنتي كبيرة وعندك بنات ” .