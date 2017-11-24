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ميسي للبيع بالمجان عام 2018

ميسي للبيع بالمجان عام 2018
نواف السالم(صدى):

نشرت صحيفة ماركا الإسبانية قائمة بأسماء الاعبين المتوفرين للبيع بالمجان لعام 2018 ويأتى على رأسهم ليونيل ميسي نجم برشلونة.
كما أشارت الصحيفة إلي أسماء لاعبي المراكز المختلفة:
حراسة المرمى: كيبا (أتليتكو بلباو الأسبانى )
الدفاع: خوانفران (أتليتكو مدريد)،وكلللينى (يوفنتوس)، وبليند(مانشيتسر يونايتد) وميراندا (إنترميلان)
الهجوم: ميسي (برشلونة)، أوزيل (أرسنال)، ألكسيس (سانشيز(أرسنال)
الوسط: أندير هيريرا (مانشستر يونايتد)، وإيمري تشان (ليفربول)، وجوريتسكا (شالكه الألماني).


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