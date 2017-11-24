ميسي للبيع بالمجان عام 2018
نشرت صحيفة ماركا الإسبانية قائمة بأسماء الاعبين المتوفرين للبيع بالمجان لعام 2018 ويأتى على رأسهم ليونيل ميسي نجم برشلونة.
كما أشارت الصحيفة إلي أسماء لاعبي المراكز المختلفة:
حراسة المرمى: كيبا (أتليتكو بلباو الأسبانى )
الدفاع: خوانفران (أتليتكو مدريد)،وكلللينى (يوفنتوس)، وبليند(مانشيتسر يونايتد) وميراندا (إنترميلان)
الهجوم: ميسي (برشلونة)، أوزيل (أرسنال)، ألكسيس (سانشيز(أرسنال)
الوسط: أندير هيريرا (مانشستر يونايتد)، وإيمري تشان (ليفربول)، وجوريتسكا (شالكه الألماني).
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