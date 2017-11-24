صورة بوتين وبشار تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

موسكو(صدى):

أشعلت الصورة التي ظهر بها الرئيس الروسي بوتين محتضنًا رئيس النظام السوري بشار الأسد، أثناء وجود ” الاسد ” الفجائي في سوتشي، مواقع التواصل الاجتماعي، مثيرة الكثير من الجدل حولها .

وذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم الجمعة، أن طائرة شحن روسية هي التي أقلت رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى سوتشي وأعادته منها إلى دمشق.

وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد، قد ظهر فجأة في روسيا، يوم الاثنين الماضي، إلا أن السلطات الروسية لم تعلن عن اللقاء إلا يوم الثلاثاء.