بالفيديو.. شهية بلقيس فتحي بالحمل وتشتهي طعام زوجها سلطان

أماني الغامدي(صدى):

ظهرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي في مقطع فيديو قامت بنشره عبر تطبيق سناب شات ، تبدو عليها علامات الحمل وتعبه ، وفتح شهيتها حتى وصل إلى أخذ الطعام من أمام زوجها .

وقالت بلقيس في الفيديو وهي تنظر للطعام الذي أمام زوجها ” سلطان أعطني شوي ، أبي آكل ” ، وظلت تضحك وزوجها يرد عليها ” بس ” .