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بالفيديو.. شهية بلقيس فتحي بالحمل وتشتهي طعام زوجها سلطان

بالفيديو.. شهية بلقيس فتحي بالحمل وتشتهي طعام زوجها سلطان
أماني الغامدي(صدى):

ظهرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي في مقطع فيديو قامت بنشره عبر تطبيق سناب شات ، تبدو عليها علامات الحمل وتعبه ، وفتح شهيتها حتى وصل إلى أخذ الطعام من أمام زوجها .

وقالت بلقيس في الفيديو وهي تنظر للطعام الذي أمام زوجها ” سلطان أعطني شوي ، أبي آكل ” ، وظلت تضحك وزوجها يرد عليها ” بس ” .

 


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