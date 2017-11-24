بالفيديو.. شهية بلقيس فتحي بالحمل وتشتهي طعام زوجها سلطان
ظهرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي في مقطع فيديو قامت بنشره عبر تطبيق سناب شات ، تبدو عليها علامات الحمل وتعبه ، وفتح شهيتها حتى وصل إلى أخذ الطعام من أمام زوجها .
وقالت بلقيس في الفيديو وهي تنظر للطعام الذي أمام زوجها ” سلطان أعطني شوي ، أبي آكل ” ، وظلت تضحك وزوجها يرد عليها ” بس ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23050 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههه ههههههههه
أخذ الطعام من قدام زوجها
صايره قطوه😂😂
عمومآ شدي حيلك يابلقيس🤗🤗