تعليم الرياض يحصد المراكز الأولى في منافسات المسرح المدرسي

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض المراكز الأولى في منافسات المجموعة الأولى لإدارات التعليم في منافسات المسرح المدرسي والذي استضافتها إدارة التعليم ب مؤخراً .

وحصلت الإدارة على المركز الأول كأفضل عرض مسرحي والمركز الأول في الديكور والمركز الأول كأفضل أداء جماعي والمركز الأول كأفضل إخراج والمركز الثاني في المؤثرات الصوتية.

وبهذه النتيجة تأهلت الإدارة إلى التصفيات النهائية والتي ستقام في مدينة عنيزة نهاية الشهر الجاري.

هذا وقدم مدير عام النشاط الطلابي في تعليم الرياض الأستاذ أنور أبو عباة التهنئة لمدير عام التعليم الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي ولمساعده للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله الغنام ولجميع منسوبي تعليم الرياض مشيراً إلى أن الهدف القادم هو تحقيق المراكز الأولى على مستوى المملكة في التصفيات النهائية .

من جهته أوضح مشرف النشاط المسرحي بتعليم الرياض الأستاذ عبدالهادي القرني أن الإدارة شاركت بمجموعة من الطلاب والنصوص المسرحية المتميزة التي نجحت في حصول الإدارة على المراكز المتقدمة من بين إدارات التعليم المنافسة من خلال الدعم الذي يجده النشاط المسرحي من إدارة النشاط والتي وفرت سبل النجاح مشيراً أن المدارس المشاركة وهي مدارس نيار للمرحلة الثانوية قد وفرت البيئة المناسبة للعمل ووفقت في اختيار الطلاب المشاركين .

وفي نهاية حديثه قدم القرني شكره لوزارة التعليم لاهتمامها بالنشاط المسرحي الذي يعد من الأنشطة الحيوية والمعززة لشخصيات الطلاب.