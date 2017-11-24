المراعي: مجمع المصانع يجعل المملكة أكبر مركز للصناعات الغذائية بالشرق الأوسط

حمود العنزي(صدى):

أفتتحت شركة المراعي أول مصنع لأغذية الأطفال في الشرق الأوسط ضمن مجمعها الصناعي الجديد، بالإضافة إلى ثاني أطول فرن في العالم.

ويعد المصنع توسعا كبيرا لأعمال الشركة في قطاعات جديدة؛ تجعلها أحد الركائز الأساسية في الصناعة الغذائية في المملكة، كما سيعزز موقع السعودية كأكبر مركز للصناعات الغذائية في المنطقة.

يمتد المجمع الذي يضم مصنع الأغذية على مساحة 20 مليون متر مربع، بالإضافة إلى مصانع لإنتاج الألبان والحليب والمخبوزات. ويمتاز المجمع بتقنيات فائقة السرعة تسمح بإنتاج أكثر من مليون عبوة حليب ولبن في اليوم.

كما يضم ثاني أطول فرن للمخبوزات في العالم بطول 120 مترا، وتبلغ طاقته الإنتاجية 500 مليون قطعة من الخبز والفطائر سنويا.

يذكر أن شركة المراعي استثمرت 1.2 مليار ريال في إنشاء مجمع المصانع؛ ليضاف إلى المجمعات القائمة حالياً للشركة في السعودية ودول الخليج ومصر والأردن.