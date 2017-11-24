بالصور.. وفاء أمير عسير لنائبه الراحل الأمير منصور بن مقرن

محمد بن طحيطح (صدى):

أثار موقف الأمير فيصل بن خالد، أمير منطقة عسير، تجاه نائبه الراحل الأمير منصور بن مقرن، إعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث وصفه المواطنون بـ ” الأمير الوفي ” .

وقد كان الأمير فيصل أبقى مكان الأمير منصور خلال إجتماع الإمارة، أمس، وفاء وتقديرا للأمير الراحل.

ونشر الحسب الرسمي للأمير فيصل صورا من اجتماع الإمارة، معلقا عليها: ” وفـي مشهد مؤثر أمير الوفاء الأمير فيصل بن خالد أمير عسير يُبقي مكان أخيه الفقيد الراحل الأمير منصور بن مقرن خلال جلسة المنطقة يوم أمس ورفض تغيير المكان وفاءً من سموه وتقدير للراحل حفظ الله الامير فيصل وسدده .. ورحم الله الأمير منصور ومن معه ” .