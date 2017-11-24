توصية جديدة لمجلش الشورى بشأن كليات التربية

حمود العنزي(صدى):

ناشدت اللجنة التعليمية بمجلش الشورى، بربط كليات التربية بالحاجات الفعلية وتقديم بعض الضمانات الخاصة بالتوظيف.

كما دعت اللجنة، وزارة التعليم بتحسين مدخلات كليات التربية، وذلك في توصية جديدة منها لكليات التربية.

وأشارت اللجنة إلى تطوير المعلم إعداد وتأهيلا، وفقا لملاحظتها على تقرير وزارة التعليم عام 1437 – 1438 الذي سيناقشه المجلس قريبا.

وطالبت بتحسين آليات اختيار الطلبة الملتحقين بكليات التربية، وكذلك اختبارات القدرات التحصيلية لأن المتقدمين دون المستوى المطلوب.

يذكر أن، الفترة الأخيرة شهدت تعيين خرجين غير تربويين بوظائف التدريس مما دفع خريجي التربية بمطالبة وقف تعيين غير التربوين ومعالجة الوضع.