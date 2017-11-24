شركة صينية تدخل التاكسي الطائر للمملكة العام المقبل

علي القحطاني(صدى):

أعلنت شركة صينية أنها تعتزم ادخال التاكسي الطائر ، الذي يعمل بدون طيار ويحمل راكب واحد بالمملكة العام القادم ،إضافة الى أن الصين تنوى توقيع صفقات مع السعودية الفترة المقبلة .

وقد أبان الرئيس التنفيذي للشركة الصينية انهم يتوقعوا إدخال الطائرة غضون العام المقبل بحيث يكونوا قد تمكنوا من الحصول على موافقة من دبي .

أشار الى أن الطائرة يمكنها التحليق فى الجو لمدة 25 دقيقة ،كما أن سرعتها تصل الي 100كلم فى الساعة ،وقد أستكمل أنهم سيعقدون صفقات فى المملكة وأوروبا وسنغافورا حتى يبيعوا هذا النوع الفريد من الطائرات .