بالفيديو.. القوات الإسرائيلية تتسلل إلى الأراضي السورية لكشف تخطيط ” داعش “

دمشق(صدى):

تسللت عناصر استخبراتيه اسرائيلية خاصة إلى عمق الأراضي السورية بطائرتي هليكوبتر، تتميزان بتقنية التجسس الإلكتروني، لكشف عملية تفجير خطيرة من التنظيم الداعشي وفقًا لتقرير مجلة ” فانيتي فير ” .

قام الموساد الاسرائيلي بعملية سرية في قلب البادية القريبة من مدينة الرقة بالشمال السوري بعد شهر من تولي الررئيس الأمريكي ترامب الحكم،عن طريق ” عميل زراعة ” في داعش.

واستطاع الموساد كشف عملية خطيرة من خلال السمع والتنصت، ما كان يعد له التنظيم المتطرف ” داعش ” ، من تفخيخ أجهزة كمبيوتر عن طريق ابراهيم العسيري ناشط سابق في القاعدة، لتفجير الطائرات بما كان عليها من ركاب.