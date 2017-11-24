أسعار الذهب مستقرة مقارنة بالدولار

واشنطن(صدى):

تحركت أسعار الذهب اليوم الجمعة في نطاق ضيق، مع استمرار الضغوط على الدولار، بعد قلق السياسيين بشأن مستويات التضخم المنخفضة.

وثبتت أسعار الذهب ، غير محققة أي تغيير يذكر في التعاملات الفورية عنعند 1291.06 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:48 بتوقيت غرينتش.

ويتوقع الكثير من صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب وفق محضر اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الأمريكي الماضي، والذي نشر يوم الأربعاء.

وعبر بعض الأعضاء عن خوفهم من توقعات التضخم، مترقبين البيانات الاقتصادية التالية قبل اتخاذ قرار بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة في المستقبل .

وقال المحلل الاقتصادي إن النظرة الحذرة للمجلس تجاه التضخم قد تؤدي إلى بقاء أسعار الفائدة متدنية لفترة أطول، وهو ما يوفر أرضية خصبة للاستثمار في الذهب، وفقًا لـ “ جي.إف.إم.إس ” .

يذكر أنه لم يسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم 6 عملات كبرى منافسة تغيرا يذكر عند 93.214

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% إلى 17.12 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.4% إلى 936.90 دولار للأوقية.

وانخفض البلاديوم 0.2% إلى 1009.80 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوى في أسبوعين عند 1013.70 دولار للأوقية في الجلسة السابقة .