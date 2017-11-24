جنرال إلكتريك تعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة بالمنطقة الشرقية

فاطمة المالكي(صدى):

أفصحت شركة جنرال إلكتريك “ General Electric ” ، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة، حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعدد من الشركات التابعة لها في كل من الدمام، والظهران.

وفيما يلي الوظائف المتاحة :

أخصائي أول الخدمات- التكليف (الظهران): درجة البكالوريوس في تخصصات (الهندسة الكهربائية، والأجهزة، أو الميكانيكية).

أخصائي ثاني المصادر- الموارد (الدمام): درجة البكالوريوس فأدنى في تخصص ذي الصلة.

مدير موثوقية العميل الرئيسي (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات (الهندسة الميكانيكية، والكيميائية، والكهربائية، أو الصناعية)، ويفضل درجة الماجستير.

أخصائي رفع اصطناعي (الدمام والظهران): شهادة الدبلوم التقني في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017م.

وقالت الشركة: إنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من هنــــــــــــــــا.